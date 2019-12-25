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В Петербурге штат дворников увеличат на 2 тыс. человек
Сегодня, 12:37
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В Петербурге штат дворников увеличат на 2 тыс. человек

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Планируется, что первая 1 тыс. работников устроится к 1 января 2025 года.

В петербургской администрации хотят увеличить штат дворников города на 2 тыс. человек, заявил вице-губернатор Евгений Разумишкин "Фонтанке". 

Планируется, что первая 1 тыс. работников устроится к 1 января 2025 года. В настоящее время в дорожных бюджетных учреждениях трудятся более 1 тыс. сотрудников ручного труда, а также 3,7-4 тыс. дворников. 

Зарплата в отрасли сейчас составляет 60-65 тыс. рублей. 

Для очень многих дополнительной мотивацией является предоставление жилья в коммерческий наем. В каждом районе это есть, потребность удовлетворена полностью.

Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга 

Ранее на Piter.TV: названы лидеры по уровню зарплат в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дворники, работники ручного труда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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