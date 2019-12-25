В Петербурге штат дворников увеличат на 2 тыс. человек

Планируется, что первая 1 тыс. работников устроится к 1 января 2025 года.

В петербургской администрации хотят увеличить штат дворников города на 2 тыс. человек, заявил вице-губернатор Евгений Разумишкин "Фонтанке".

Планируется, что первая 1 тыс. работников устроится к 1 января 2025 года. В настоящее время в дорожных бюджетных учреждениях трудятся более 1 тыс. сотрудников ручного труда, а также 3,7-4 тыс. дворников.

Зарплата в отрасли сейчас составляет 60-65 тыс. рублей.

Для очень многих дополнительной мотивацией является предоставление жилья в коммерческий наем. В каждом районе это есть, потребность удовлетворена полностью. Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: названы лидеры по уровню зарплат в Петербурге.

Фото: Piter.TV