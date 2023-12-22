Петербуржцам нужно 237 тысяч рублей в месяц для счастья

Среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 215 тысяч рублей в месяц.

Чтобы быть счастливыми, петербуржцам нужно 237 тысяч рублей в месяц. Больше всего денег для счастья нужно жителям двух столиц и Владивостока. Опрос среди россиян провёл сервис SuperJob.

В Петербурге счастье оценивают в 237 тысяч рублей. В сентябре 2023 года эта сумма равнялась 230 тысячам рублей.

Среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 215 тысяч рублей в месяц. Мужчинам – на 30% больше, чем женщинам: 244 и 189 тысяч рублей соответственно. Самые скромные запросы – у молодежи до 24 лет: их счастье стоит менее 160 тысяч рублей в месяц. Чем выше уровень дохода, тем больше притязания: россиянину с зарплатой до 50000 рублей в месяц для счастья достаточно 173 тысяч рублей, тем, кто зарабатывает от 100000 рублей нужно 290 тысяч.

Больше всего денег для счастья нужно москвичам – 267 тысяч рублей в месяц. На втором месте – Владивосток (250 тысяч рублей).

Опрос: 59% петербуржцев поддерживают законопроект об отмене НДФЛ для многодетных.

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