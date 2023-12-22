Опрос: 59% петербуржцев поддерживают законопроект об отмене НДФЛ для многодетных

Работающих родителей в семьях с тремя и более детьми могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц: законопроект внесен на обсуждение в Госдуму.

Более 50% петербуржцев поддерживают законопроект об отмене НДФЛ для многодетных. Это в ходе опроса выяснил сервис SuperJob.

Работающих родителей в семьях с тремя и более детьми могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц: законопроект внесен на обсуждение в Госдуму. Так, 59% петербуржцев поддерживают идею об отмене НДФЛ для работающих родителей многодетных семей. Мужчины одобряют законопроект чаще женщин (65 и 53% соответственно). Респонденты от 35 до 44 лет – чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше. Уровень поддержки идеи растет с увеличением доходов опрошенных: 52% среди горожан с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц и 67% среди граждан, зарабатывающих более 100 тысяч рублей.

Реже других об одобрении законопроекта говорили бездетные горожане (54%), чаще всего – родители многодетных семей (91%).

Петербуржцев просят своевременно подавать декларации по налогу на доходы физических лиц.

Фото: unsplash