Жителям Петербурга рассказали, сколько мест доступно в психиатрических стационарах

В прошлом году открыли 73 кабинета медико-психологического консультирования в поликлиниках.

В Петербурге продолжают развитие амбулаторной психиатрической помощи. В городе для поддержания здоровья доступны свыше 4,5 тыс. мест в специальных стационарах, передает 10 октября Neva.Today.

Речь идет о помощи, которая не требует постоянного нахождения в медицинском учреждении. В прошлом году открыли 73 кабинета медико-психологического консультирования в поликлиниках. А 24 кабинета появились в специализированных психиатрических учреждениях.

В комитете по здравоохранению Северной столицы отметили, что среди петербуржцев наблюдается положительная тенденция: сократилось количество госпитализаций, в то время как объемы амбулаторной помощи возросли.

Ранее мы рассказывали о том, что Центр женского здоровья заработал в Петроградском районе.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)