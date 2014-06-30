  1. Главная
Жителям Петербурга рассказали, сколько мест доступно в психиатрических стационарах
Сегодня, 14:50
В прошлом году открыли 73 кабинета медико-психологического консультирования в поликлиниках.

В Петербурге продолжают развитие амбулаторной психиатрической помощи. В городе для поддержания здоровья доступны свыше 4,5 тыс. мест в специальных стационарах, передает 10 октября Neva.Today

Речь идет о помощи, которая не требует постоянного нахождения в медицинском учреждении. В прошлом году открыли 73 кабинета медико-психологического консультирования в поликлиниках. А 24 кабинета появились в специализированных психиатрических учреждениях. 

В комитете по здравоохранению Северной столицы отметили, что среди петербуржцев наблюдается положительная тенденция: сократилось количество госпитализаций, в то время как объемы амбулаторной помощи возросли. 

Ранее мы рассказывали о том, что Центр женского здоровья заработал в Петроградском районе. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

