Центр женского здоровья заработал в Петроградском районе

Учреждение сосредоточено на работе с женщинами возраста 50+.

В Петроградском районе Петербурга открылся второй Центр женского здоровья, где можно получить комплексную медицинскую помощь. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Учреждение сосредоточено на работе с женщинами возраста 50+. Пациенток встречает гинеколог-эндокринолог, который оценивает выраженность гормональных изменений и связанные с ними симптомы. А затем подключается дерматолог-косметолог, чтобы понять, как меняются кожа, волосы и ногти. Также работают психолог и диетолог.

Для записи рекомендуют воспользоваться сайтом gorzdrav.org.

Ранее мы рассказывали о том, что вечный огонь памяти появится в саду Милосердия Петербурга этой осенью.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)