Центр женского здоровья заработал в Петроградском районе
Сегодня, 16:47
147
Учреждение сосредоточено на работе с женщинами возраста 50+.

В Петроградском районе Петербурга открылся второй Центр женского здоровья, где можно получить комплексную медицинскую помощь. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Учреждение сосредоточено на работе с женщинами возраста 50+. Пациенток встречает гинеколог-эндокринолог, который оценивает выраженность гормональных изменений и связанные с ними симптомы. А затем подключается дерматолог-косметолог, чтобы понять, как меняются кожа, волосы и ногти. Также работают психолог и диетолог. 

Для записи рекомендуют воспользоваться сайтом gorzdrav.org. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

