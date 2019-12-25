  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вечный огонь памяти появится в Саду Милосердия Петербурга этой осенью
Сегодня, 14:21
126
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Вечный огонь памяти появится в Саду Милосердия Петербурга этой осенью

0 0

Четырехметровое бронзовое пламя установят у Боткинской больницы в память о жертвах пандемии.

В Петербурге в конце октября планируют установить памятник жертвам пандемии коронавируса. Четырехметровая бронзовая скульптура в виде пламени появится в Саду Милосердия в Красногвардейском районе, рядом с инфекционной больницей имени Боткина. Об этом сообщает "КП-Петербург".

Работа над глиняной моделью завершена, вскоре начнется отливка бронзовой композиции. Автор проекта — скульптор Владимир Бродарский. По его замыслу, огонь символизирует как разрушительную силу пандемии, так и память о погибших.

Эскиз памятника обсуждали с архитекторами, врачами и представителями общественности. Власти отметили, что композиция также отражает напряженную борьбу медиков за жизни пациентов.

Место для установки выбрали не случайно: именно в Боткинскую больницу поступали первые заболевшие коронавирусом. Памятник разместят в центре гранитной площади в Саду Милосердия.

Ранее сообщалось, что в Юсуповском саду появится новая детская площадка.

Фото: пресс-служба губернатора 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии