Вечный огонь памяти появится в Саду Милосердия Петербурга этой осенью

Четырехметровое бронзовое пламя установят у Боткинской больницы в память о жертвах пандемии.

В Петербурге в конце октября планируют установить памятник жертвам пандемии коронавируса. Четырехметровая бронзовая скульптура в виде пламени появится в Саду Милосердия в Красногвардейском районе, рядом с инфекционной больницей имени Боткина. Об этом сообщает "КП-Петербург".

Работа над глиняной моделью завершена, вскоре начнется отливка бронзовой композиции. Автор проекта — скульптор Владимир Бродарский. По его замыслу, огонь символизирует как разрушительную силу пандемии, так и память о погибших.

Эскиз памятника обсуждали с архитекторами, врачами и представителями общественности. Власти отметили, что композиция также отражает напряженную борьбу медиков за жизни пациентов.

Место для установки выбрали не случайно: именно в Боткинскую больницу поступали первые заболевшие коронавирусом. Памятник разместят в центре гранитной площади в Саду Милосердия.

Фото: пресс-служба губернатора