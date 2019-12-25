В Юсуповском саду появится новая детская площадка

Губернатор поручил Комитету по благоустройству установить новую площадку до ноября 2025 года.

Жительница Адмиралтейского района во время личного приема обратилась к губернатору Александру Беглову с просьбой восстановить детскую площадку в Юсуповском саду. Игровое оборудование было демонтировано в 2024 году из-за аварийного состояния.

По данным Смольного, губернатор поручил Комитету по благоустройству установить новую площадку до ноября 2025 года. Она будет соответствовать петербургскому стандарту с зонами для разных возрастных групп, современным игровым и спортивным оборудованием.

Юсуповский сад исторически является популярным местом отдыха петербуржцев и гостей города. Новая площадка станет частью комплексной программы по развитию общественных пространств.

Всего до конца 2025 года в городе планируется обустроить 67 новых площадок (46 детских и 21 спортивную). На 1 сентября уже завершены работы на 21 детской и 8 спортивных площадках.

За последние пять лет в Петербурге создано 226 общественных пространств, благоустроено 720 дворов и построено 1200 детских площадок. По программе "Комфорт и уют в городе" до 2030 года планируется создать еще 240 общественных пространств и более 700 новых площадок.

Фото: Смольный