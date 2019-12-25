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С начала года комитет по транспорту Петербурга пополнил бюджет на 15,3 млрд рублей
Сегодня, 9:11
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С начала года комитет по транспорту Петербурга пополнил бюджет на 15,3 млрд рублей

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Это на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

За девять месяцев текущего года комитет по транспорту Петербурга принес в городской бюджет 15,3 млрд рублей. Это на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года, рассказали в пресс-службе ведомства 16 октября. 

Исполнение бюджета с нашей стороны по итогам трех кварталов текущего года составило 76,1 % от годового плана. Это весьма хороший показатель, который говорит о качественном стабильном планировании.

Олег Матвеев, заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга

Основные источники дохода – плата за проезд пассажиров и провоз их багажа в общественном транспорте, поступления от эксплуатации платного парковочного пространства и штрафы за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств под запрещающими дорожными знаками. 

В частности, поступления от эксплуатации стоянки, включая штрафы за неоплаченную парковку, – 4,9 млрд рублей. А штрафы за нарушение правил остановки и парковки транспортных средств под запрещающими дорожными знаками составили 1,2 млрд рублей. 

Ранее на Piter.TV: петербургские льготники совершили около 484 млн поездок на общественном транспорте. 

Фото: Piter.TV

Теги: бюджет, комитет по транспорту петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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