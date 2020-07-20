С начала года петербургские льготники совершили около 484 млн поездок на общественном транспорте

За три квартала доля льготных поездок составила 38,4% от общего количества.

За девять месяцев текущего года льготные категории петербуржцев совершили почти 484 млн поездок на общественном транспорте. Это на 8 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в городском комитете по транспорту 11 октября.

За три квартала доля льготных поездок составила 38,4% от общего количества. Из них 312,4 млн совершили пенсионеры, 143,6 млн – студенты и учащиеся, 13,6 млн – дети из многодетных семей и 14,2 млн – дети без попечения родителей, инвалиды, дети участников СВО и другие.

Распространение всех льгот на общественный транспорт – одна из главных задач Новой модели транспортного обслуживания, внедренной в Петербурге в 2022 году.

Сегодня весь общественный транспорт Северной столицы полностью "социальный". В нем действуют все виды льготных проездных билетов. Их сегодня в билетном меню города предусмотрено 14. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что примерно 170 млрд рублей выделят из бюджета Петербурга на развитие метрополитена.

Фото: Piter.TV