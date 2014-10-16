Примерно 170 млрд рублей выделят из бюджета Петербурга на развитие метрополитена

Это прогнозируемая сумма на предстоящие три года.

В ближайшие три года из городского бюджета намерены выделить порядка 170-ти млрд. рублей на развитие петербургского метрополитена. Об этом на заседании городского правительства сообщил председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Алексей Зырянов.

Во время заседания Зырянов также сказал, что на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в 2025-м году из бюджета Петербурга будет направлена сумма вполовину меньше адресной инвестиционной программы.

На развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в 2025 году предусмотрено 112 млрд. рублей. В том числе 69,6 млрд. – на дорожное хозяйство, на транспорт – 42,7 млрд., из которых основная часть приходится на метростроение – 35 млрд. рублей. На следующие три года на развитие метро запланировано около 170 млрд. рублей. Объёмы будут каждый год расти. Александр Зырянов, председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга

Недавно мы рассказывали, что Смольный получил полномочия для проведения госэкспертизы в отношении объектов капитального строительства.

Фото: Piter.TV