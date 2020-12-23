Смольный получил полномочия для проведения госэкспертизы в отношении объектов капитального строительства

Это позволит сократить сроки реализации приоритетных для Петербурга проектов.

Накануне в Государственной Думе РФ в первом чтении был принят законопроект, согласно которому власти Северной столицы получают полномочия для проведения государственной экспертизы проектной документации по строительству особо крупных объектов, включая метро, – сообщают в ТАСС.

Авторы новаций для Градостроительного кодекса РФ – глава комитета Совфеда по экономической политике, сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов и Мурат Хапсироков – зампред комитета.

Ранее полномочия по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства на территории города полностью лежали на федеральных ведомствах. Ныне же, после принятия законопроекта, часть полномочий РФ будет передана петербургским властям.

Согласно точке зрения авторов законопроекта, в Центре государственной экспертизы Санкт-Петербурга накоплен уникальный опыт, который позволит в полном объеме взять на себя вверяемые полномочия. В частности, учреждение на протяжении долгого периода времени занимает видное место в сфере проведения госэкспертизы.

Принятие законопроекта, как уверяют сенаторы, способно гарантировать сокращение сроков реализации городских проектов капитального строительства, что впоследствии поспособствует более динамичному развитию Северной столицы во многих сферах жизни города.

Ранее мы сообщали о ходе работ на строительстве коллектора на Светлановской площади.

Фото: Piter.TV