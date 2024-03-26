Экс-замглавы Госэкспертизы Ленобласти Бредихина осудили за посредничество во взятках

Экс-чиновник получил условный срок за передачу миллионов высокопоставленному лицу.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему заместителю руководителя Леноблгосэкспертизы Евгению Бредихину, признав его виновным в посредничестве при передаче взяток в особо крупном размере. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Суд установил, что Евгений Бредихин в период с 2019 по 2021 год участвовал в коррупционной схеме, связанной с органами строительного блока Ленинградской области. Используя служебные контакты, он выступал посредником при передаче денежных средств от руководителя Фонда защиты прав дольщиков Ленобласти Александра Горшенева бывшему вице-губернатору региона по строительству Михаилу Москвину. Следствие пришло к выводу, что Горшенев опасался возможного увольнения и рассчитывал за вознаграждение получить поддержку со стороны высокопоставленного чиновника при рассмотрении рабочих вопросов и на совещаниях. Всего за два года Бредихин передал для Москвина 4,1 млн рублей. Подсудимый полностью признал свою вину. Суд учел это обстоятельство, а также иные смягчающие факторы, и назначил Евгению Бредихину наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Дополнительно экс-чиновника обязали выплатить штраф в размере, равном сумме переданных взяток. Отмечается, что ранее Михаил Москвин уже был осужден в рамках другого уголовного дела коррупционной направленности и приговорен к реальному сроку лишения свободы.

Фото: Piter.TV