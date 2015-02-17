В Госдуме предложили пожизненное наказание за вооруженный мятеж

Такое наказание могут применять, если во время мятежа есть пострадавшие.

В Госдуму поступил законопроект о наказании в виде пожизненного лишения свободы за организацию или участие в вооруженном мятеже, если он повлек смерть человека или другие тяжелые последствия. Документ был опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В законопроекте прописано разделение уголовной ответственности для человека в зависимости степени его вовлеченности в преступление и от тяжести последствий мятежа. Предложено, что за организацию или руководство мятежом для "свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ" либо нарушение территориальной целостности страны, будет назначаться от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. За участие в мятеже — от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Однако, если мятеж повлек смерть одного и более человека, а также иные тяжкие последствия, то виновным грозит пожизненное лишение свободы, либо срок от 15 до 20 лет со штрафом. Но если участник мятежа способствовал предотвращению "дальнейшего ущерба интересам РФ", то будет освобожден от уголовной ответственности.

Ранее Piter.TV сообщал, что Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ.

Фото: Piter.TV