"ИТМО Хайпарк" получил разрешение на строительство в городе-спутнике Южный

Деньги на проект будут выделены из федерального и городского бюджета. Также в финансировании примут участие инвесторы.

Цифровая информационная модель (ЦИМ) и проектная документация внутриквартальных наружных инженерных сетей научно-образовательного и инновационного центра "ИТМО Хайпарк" получили одобрение петербургского "Центра государственной экспертизы". Как отмечает пресс-служба Смольного, это первый случай в России, когда цифровая модель линейного объекта прошла госэкспертизу.

Хайпарк появится на территории города-спутника Южный. Там построят второй кампус университета ИТМО, научные центры, объекты инновационной и производственной инфраструктуры и деловую зону.

Проект финансирует государство, инвесторы, а также Петербург. Разработка ЦИМ проходила в программе Autodesk Civil 3D.

По информации пресс-служба Университета, строительство первой очереди, которая предполагает возведение главного учебного корпуса, студенческого клуба и одного из корпусов общежитий вуза, должно завершиться в 2023 году.

Фото: vk.com/itmohighpark