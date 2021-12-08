Строительство коллектора на Светлановской площади продолжается

В настоящее время на объекте ведутся тоннелепроходческие работы.

Петербургский Водоканал продолжает работы по строительству канализационного коллектора на пересечении проспекта Энгельса и проспекта Испытателей. Этот объект является одним из 17 адресов, которые были определены как уязвимые к локальным скоплениям воды после сверхнормативных осадков в 2019 году. Работы ведутся в рамках программы модернизации городской ливневой канализации, разработанной Водоканалом по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова.

Коллектор в Выборгском районе представляет собой крупное сооружение диаметром до 1,5 метров и общей длиной около 1,5 км. Строительство этого объекта позволит снизить интенсивность поступления дождевой воды в систему, что значительно уменьшит риск затоплений в периоды сверхнормативных осадков.

Сооружение начинается в Удельном парке, пересекает проспект Испытателей, Светлановскую площадь, а затем продолжает свой путь вдоль проспектов Энгельса и Большого Сампсониевского.

В настоящее время на объекте ведутся тоннелепроходческие работы. Туннельный щит диаметром 1600 мм уже прошел более 500 метров пути от Светлановской площади в направлении Удельного парка на глубине 11,5 метров под землей. Ранее строители смонтировали 5 стартовых и приемных шахт, а также 1 приемную камеру. Чтобы обеспечить удобство для автомобилистов, строительство коллектора ведется без перекрытия движения транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 30 сентября на помывку уходят три фонтана.

Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"