В Петербурге 30 сентября на помывку уходят три фонтана

В последний день сентября на помывку уйдут три петербургских фонтана, сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
Временно не будут работать водные сооружения в Колпино на Павловской улице, 34к2, и на проспекте Ленина, 22. Кроме того, выключат фонтан "Крестики-Нолики", который находится в Сестрорецке на переулке Свободы, 1.
В октябре городские фонтаны будут работать в обычном режиме.
Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Ранее из-за помывки не работали 12 фонтанов Северной столицы.
Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
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