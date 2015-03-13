В Петербурге 30 сентября на помывку уходят три фонтана

Речь идет о водных сооружениях в Колпино и Сестрорецке.

В последний день сентября на помывку уйдут три петербургских фонтана, сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Временно не будут работать водные сооружения в Колпино на Павловской улице, 34к2, и на проспекте Ленина, 22. Кроме того, выключат фонтан "Крестики-Нолики", который находится в Сестрорецке на переулке Свободы, 1.

В октябре городские фонтаны будут работать в обычном режиме. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Ранее из-за помывки не работали 12 фонтанов Северной столицы.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"