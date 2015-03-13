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В Петербурге 30 сентября на помывку уходят три фонтана
Сегодня, 9:51
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В Петербурге 30 сентября на помывку уходят три фонтана

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Речь идет о водных сооружениях в Колпино и Сестрорецке.

В последний день сентября на помывку уйдут три петербургских фонтана, сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". 

Временно не будут работать водные сооружения в Колпино на Павловской улице, 34к2, и на проспекте Ленина, 22. Кроме того, выключат фонтан "Крестики-Нолики", который находится в Сестрорецке на переулке Свободы, 1. 

В октябре городские фонтаны будут работать в обычном режиме.

Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Ранее из-за помывки не работали 12 фонтанов Северной столицы. 

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Теги: гуп водоканал санкт-петербурга, фонтаны
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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