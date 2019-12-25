Петербургские фонтаны перестанут работать из-за помывки

Работы стартуют 23 сентября.

В Петербурге 12 фонтанов закроют на помывку с 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Сегодня будут недоступны фонтаны на Слободской улице, 4, и Никольской площади, 1. С 23 по 24 сентября закроется водное сооружение на проспекте Большевиков, 3, а до 25 сентября – в Ломоносове на Александровской улице, 34А.

Также 24 сентября перестанут работать фонтаны на Сенной площади, 8, и на набережной реки Фонтанки, 160. Помимо этого, 24-25 сентября на техобслуживание отправится сооружение, расположенное в Шушарах на Первомайской улице. А на 25 сентября закроются фонтаны на улице Щербакова, 4/18, в Павловске на Госпитальной улице, 22, и Пушкине на Академическом проспекте, 1.

Кроме того, 26 сентября не получится полюбоваться водным сооружением в Металлострое на Центральной улице, 12, а 27 сентября планируется помывка фонтанов на Лермонтовском проспекте, 41, проспекте Королева, 31.

С выходных все фонтаны вновь заработают.

Ранее мы рассказывали о том, что коммунальные службы Петербурга готовятся к холодному периоду.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" (носит иллюстративный характер)