Коммунальные службы Петербурга готовятся к холодному периоду

Последнюю неделю шли летние работы.

В Петербурге коммунальные службы завершают летний сезон и готовятся к холодному периоду. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по благоустройству 23 сентября.

Непривычное для сентября тепло на прошлой неделе позволило предприятиям продолжать летние работы. Специалисты ухаживали за поздними композициями: за семь дней полили 72 тыс. "квадратов" цветников. Также было подстрижено более 70 тыс. погонных метров живой изгороди и отремонтировано почти 2 гектара газонов.

Кроме того, дорожники не снижали темпов расхода воды – за неделю на уборку магистралей, площадей, пешеходных зон Петербурга они потратили более 55 тыс. "кубов". В том числе, помыто 32 тыс. погонных метров силовых ограждений и порядка 370 остановочных павильонов.

Тем временем подготовка к холодному периоду, начатая летом, еще продолжается. Идет формирование запаса противогололедных материалов, пополнение парка техники, набор водителей и механизаторов. Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

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Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга