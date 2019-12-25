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В Кировском районе по требованию прокуратуры Петербурга отремонтировали проезды
Сегодня, 9:15
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В Кировском районе по требованию прокуратуры Петербурга отремонтировали проезды

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Дорожное покрытие у домов 105к1 и 107 по проспекту Стачек, а также около дома 30к2 по проспекту Жукова имело дефекты в виде ям и выбоин.

По требованию прокуратуры Петербурга отремонтировали внутриквартальные проезды в Кировском районе. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 23 сентября. 

Дорожное покрытие у домов 105к1 и 107 по проспекту Стачек, а также около дома 30к2 по проспекту Жукова имело дефекты в виде ям и выбоин. Прокурор внес представление в адрес главы муниципального образования "Красненькая речка", потребовав произвести ремонт асфальта. Нарушения уже устранены. 

Ранее прокуратура Петербурга потребовала восстановить благоустройство во Фрунзенском районе. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: кировский район, ремонт асфальта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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