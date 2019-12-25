В Кировском районе по требованию прокуратуры Петербурга отремонтировали проезды

Дорожное покрытие у домов 105к1 и 107 по проспекту Стачек, а также около дома 30к2 по проспекту Жукова имело дефекты в виде ям и выбоин.

По требованию прокуратуры Петербурга отремонтировали внутриквартальные проезды в Кировском районе. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 23 сентября. Дорожное покрытие у домов 105к1 и 107 по проспекту Стачек, а также около дома 30к2 по проспекту Жукова имело дефекты в виде ям и выбоин. Прокурор внес представление в адрес главы муниципального образования "Красненькая речка", потребовав произвести ремонт асфальта. Нарушения уже устранены. Ранее прокуратура Петербурга потребовала восстановить благоустройство во Фрунзенском районе. Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга