В Петербурге на дистанционном обучении находится 201 класс

Классы переведены на удаленное обучение в 59 школах.

В Петербурге регистрируется всё больше заболевших гриппом и ОРВИ. Как рассказали в комитете образования "Невским Новостям", по данным на 12 декабря, в 59 школах на дистанционное обучение перевели 201 класс.

На территории образовательных учреждений с 14 декабря при входе в здание снова измеряют терпературу. При выявлении учащихся и сотрудников с признаками ОРВИ их отстранят от учебного процесса.

Ранее на Piter.tv: Масочный режим возвращается в больницы Петербурга.

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