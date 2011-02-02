Масочный режим возвращается в больницы Петербурга

С 14 декабря вводятся эпидемиологические ограничения из-за взрывного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Со среды, 14 декабря, в Петербурге вводят эпидемиологические ограничения из-за взрывного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

С 14 декабря помощь больным ОРВИ начнут преимущественно оказывать на дому. Также вводят запрет на плановую госпитализацию детского населения в медицинские организации стационарного типа.

Масочный режим возвращается во все стационарные и амбулаторные медорганизации, а также учреждения соцобслуживания. Посетителям запретят приходить в больницы, за исключением тех, кто оказывает помощь тяжелым и лежачим пациентам.

В образовательных заведениях на неделю будут приостанавливать учебный процесс в случае отсутствия 20% и более учащихся с признаками ОРВИ. При входе начнут выявлять больных детей и сотрудников, после чего отстранять их от занятий.

За минувшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила недельный порог на 76,7%. Из общего числа заболеваний 55% приходится на детей. Вместе с этим возросло и число больных с тяжелой формой инфекции, нуждающихся в госпитализации.

Фото: Piter.tv

