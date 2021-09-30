В Петербурге оружие имеют 173 тысячи граждан

В общей сложности эти люди имеют более 333 тысяч единиц оружия.

Сегодня исполнилось 5 лет со дня образования ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Одна из задач Главного управления Росгвардии – контроль за оборотом гражданского, служебного и наградного оружия, а также боеприпасов к нему.

В ведомстве "Петербургскому дневнику" рассказали, какое количество петербуржцев имеет оружие. По данным Росгвардии, более 173 тысяч граждан имеют лицензии и разрешения на право владения гражданским оружием. В общей сложности эти люди имеют более 333 тысяч единиц оружия.

За первые 7 месяцев 2021 года изъято из незаконного оборота 37 единиц огнестрельного оружия, около 600 единиц различного вида боеприпасов.

В августе в Петербурге росгвардейцы оказали доврачебную помощь мужчине с ножевым ранением.

Фото: Piter.tv