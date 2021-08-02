Петербуржцам рассказали, сколько стоит качественное сливочное масло

Всеволод Вишневецкий посоветовал внимательно читать информацию на упаковке масла, которое продается за 70 рублей.

Председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей "Общественный Контроль" Всеволод Вишневецкий в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал петербуржцам, сколько должно стоить качественное сливочное масло.

По словам специалиста, килограмм сливочного масла жирностью 82,5% не может стоить меньше 600 рублей. То есть пачка масла весом 180-200 граммов должна стоить минимум 140 рублей.

Всеволод Вишневецкий посоветовал внимательно читать информацию на упаковке масла, которое продается за 70 рублей. По его мнению, там мелким шрифтом будет написано "Спред растительно-жировой".

Также эксперт отметил, что есть производители, которые намеренно вместо определения "спред" пишут "масло". Остерегаться подделок Вишневецкий советует от производителей из Курской и Московской областей.

Ранее петербуржцам напомнили о правилах покупки продуктов у уличных торговцев.

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