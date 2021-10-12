Петербуржцам напомнили о правилах покупки продуктов у уличных торговцев

Эксперт отметил, что у продавцов должны быть документы, подтверждающие качество продукции.

В Петербурге стартовал сезон ягод, фруктов и овощей. Как не попасться недобросовестным продавцам и не приобрести болезнь вместо витаминов, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей "Общественный Контроль" Всеволод Вишневецкий.

Эксперт отметил, что у продавцов должны быть документы, подтверждающие качество продукции. Точка продажи должна отвечать санитарным нормам. Также важно обращать внимание на внешний вид продуктов: не должно быть следов пятен.

Что касается мяса и рыбы, то они должны реализовываться только из холодильника с температурой +2..+4 градуса. По словам специалиста, количество кишечной палочки в теплой среде удваивается каждые 20 минут.

Фото: Piter.tv