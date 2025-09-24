С 1 марта в Петербурге начали штрафовать владельцев нелегальных ларьков

Теперь ответственность за незаконную торговлю несут не только продавцы, но и те, кто установил киоск без договора

В Северной столице вступили в силу изменения в статью 44 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". С 1 марта ответственность за нелегальную торговлю распространяется не только на продавца, но и на лицо, которое незаконно разместило нестационарный торговый объект (НТО) без заключённого с городом договора. Об этом сообщили в комитете по контролю за имуществом.

За размещение НТО без правоустанавливающих документов теперь предусмотрены штрафы: для граждан — 4–5 тысяч рублей; для должностных лиц — 10–40 тысяч рублей; для юридических лиц — 50–200 тысяч рублей.

Ранее инспекторы комитета по контролю за имуществом могли выписать штраф только продавцу за торговлю в неположенном месте. Анализ нарушений за 2022–2025 годы показал, что более половины продавцов были арендаторами или субарендаторами, а сам ларек устанавливали не они. Штрафы платили торговцы, а владелец незаконного павильона оставался безнаказанным.

В комитете пояснили, что примерно в 50% случаев при выявлении незаконной торговли лицо, владеющее НТО, не совпадало с тем, кто фактически торговал . При этом в 72% случаев проверяющим удавалось установить собственника павильона.

Ранее Piter.TV сообщал, что нейросеть оштрафовала владельца участка на Бухарестской на 50 тыс. рублей.

Фото: pxhere