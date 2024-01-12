Выявлять незаконную уличную торговлю в Петербурге начала аналитическая система

Новый сервис видеоаналитики автоматически определяет признаки нарушения, оповещает контролирующие службы и отслеживает их устранение.

Комитет по информатизации и связи Петербурга начал тестирование автоматической системы выявления незаконной уличной торговли, которая работает в режиме реального времени. Об этом сообщили в ведомстве 24 сентября.

О точках торговли на улицах регулярно рассказывают горожане. Такая коммерческая деятельность не только портит внешний облик Северной столицы, но может представлять реальную опасность. Новый сервис видеоаналитики автоматически определяет признаки нарушения, оповещает контролирующие службы и отслеживает их устранение.

По результатам тестирования будет принято решение о дальнейшей доработке функционала системы и расширении группировки камер с детекцией признаков незаконной торговли. Пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга