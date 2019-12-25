Смольный намерен запретить уличную торговлю у метро

Hазносная торговля может оказаться под ограничениями в пределах пятидесяти метров от заведений социальной инфраструктуры, таких как образовательные и культурные учреждения, больницы и поликлиники, спортивные объекты.

С 1 июля городские власти планируют ввести ограничения на торговлю вразнос в определенных зонах Санкт-Петербурга. Согласно проекту постановления, опубликованному губернатором Александром Бегловым, продавцам-разносчикам будет запрещено вести деятельность ближе ста метров от станций метро.

Документ пока находится на стадии обсуждения и официального утверждения не прошел. Тем не менее, Смольный предоставил подробный перечень территорий, где подобный запрет может вступить в силу.

Так, разносная торговля может оказаться под ограничениями в пределах пятидесяти метров от заведений социальной инфраструктуры, таких как образовательные и культурные учреждения, больницы и поликлиники, спортивные объекты. Запрет коснется пространства вокруг автобусных остановок, пешеходных переходов, подземных переходов и самих туннелей, а также участков, расположенных вдоль региональных автодорог и зон озеленения, предназначенных для общего пользования жителями города.

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Фото: Piter.TV