Петербуржцам рассказали, почему в городе летом отключают горячую воду

Благодаря такому методу инженеры заблаговременно находят проблемные участки, заменяя изношенные трубы и ремонтируя коммуникации, что предотвращает возможные сбои в подаче тепла и горячей воды в осенне-зимний сезон.

Пресс-служба компании АО "ТЭК СПб" подробно разъяснила суть гидравлических испытаний теплотрасс, проводимых ежегодно для оценки состояния сетей отопления и горячего водоснабжения.

Эти процедуры предполагают временное повышение давления в трубопроводах сверх обычных эксплуатационных нагрузок, что помогает выявить слабые звенья системы и предотвратить аварии зимой. Температура воды при испытаниях специально понижается до безопасных 40 градусов Цельсия, обеспечивая безопасность процесса.

Благодаря такому методу инженеры заблаговременно находят проблемные участки, заменяя изношенные трубы и ремонтируя коммуникации, что предотвращает возможные сбои в подаче тепла и горячей воды в осенне-зимний сезон.

Дополнительно "ТЭК" осуществляет плановую подготовку и техническое обслуживание всей имеющейся инфраструктуры, включая котельные установки и центральные тепловые пункты.

Чтобы сократить продолжительность отключений горячей воды для потребителей, предприятие постоянно улучшает график профилактических ремонтных работ и увеличивает территорию резервирования теплоснабжения. В нынешнем году отключения длительностью от одного до четырех дней затронут более 3000 многоквартирных домов в различных районах города.

Фото: Telegram / АО "ТЭК СПб"