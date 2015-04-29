Петербуржцам рассказали, сколько длятся зимние каникулы 2024

Выходные закончатся 8 января.

Зимние каникулы в 2024 году будут длиться 10 дней. Они начнутся 30 декабря, а закончатся 8 января. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Два дня выпадут на выходные. Речь идет о 30 и 31 декабря. Поэтому майские выходные в новом году увеличат. Россияне будут отдыхать на два дня дольше.

Уже сейчас петербуржцы могут начинать планировать свои отпуска на 2024 год и составлять планы на зимние каникулы. Известно, что большинство горожан останется на каникулах дома. Более 8 процентов горожан планируют уехать на дачу. Еще 7 процентов респондентов отправятся в гости к друзьям или родственникам.

Около 16 жителей города будет работать во время новогодних каникул. Это в основном касается медицинских работников, фармацевтов, журналистов, продавцов, сотрудников правоохранительных органов и работников сферы ЖКХ.

Ранее на Piter.tv: хирург рассказал, как не попасть в больницу после новогоднего застолья.

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