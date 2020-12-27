За апрель в Ленобласти родилось более 960 детей

Общее число новорожденных с начала года составило 3678 детей, из которых 1896 — мальчики и 1782 — девочки.

В апреле Ленинградская область пополнилась новыми жителями — за указанный период здесь появились на свет 965 младенцев. Эту информацию 12 мая обнародовала пресс-служба регионального Управления записи актов гражданского состояния.

Общее число новорожденных с начала года составило 3678 детей, из которых 1896 — мальчики и 1782 — девочки.

Местные жители также узнали, что при оформлении свидетельства о рождении ребенка в органах ЗАГС или многофункциональных центрах семьи предоставляются различные бонусы: подарок в виде набора детской одежды и предметов ухода, памятная медаль "Родившемуся на земле Ленинградской", выплата регионального материнского капитала и участие в специальной акции "Ленинградская область с заботой", подразумевающей получение дополнительного подарка.

Ранее мы сообщили о том, что холодная весна может испортить урожай в Ленобласти.

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