Холодная весна может испортить урожай в Ленобласти

Температурные рекорды были зафиксированы 5 мая, когда регион накрыл сильный заморозок, аналогов которому не наблюдалось последние 70ьлет.

Весна 2025 года в Ленинградской области отличается необычно низкими температурами, что способно внести некоторые коррективы в график сельскохозяйственных работ. Начало посевной кампании, возможно, будет перенесено на более поздний срок, однако эксперты уверены, что подобные погодные условия не создадут серьезных угроз для будущих урожаев, пишет "Деловой Петербург".

Это одна из самых холодных весен за много десятков лет: температурные рекорды были зафиксированы 5 мая, когда регион накрыл сильный заморозок, аналогов которому не наблюдалось последние 70ьлет.

Пока большинство растений остаются в стадии покоя, еще не начав цвести и давать побеги, что позволяет аграриям сохранять посадки в нормальном состоянии. Фермеры Ленинградской области сохраняют спокойствие, полагая, что подобная нестабильность климата не редкость и давно отработанные технологии позволяют эффективно справляться с последствиями неблагоприятных погодных условий.

Ранее мы сообщили о том, что правительство Ленобласти выделило 62 млн рублей на строительство стадиона в Луге.

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