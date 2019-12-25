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Стало известно, сколько дел поступило в суды Петербурга за нарушение правил поведения при угрозе ЧС
Сегодня, 10:39
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Стало известно, сколько дел поступило в суды Петербурга за нарушение правил поведения при угрозе ЧС

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В начале пандемии в Петербурге ввели режим повышенной готовности.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга опубликовала статистику по количеству дел, которые поступили в суды Северной столицы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Речь идет о статье 20.6.1 КоАП РФ. Статья была принята в 2020-м году, когда началась пандемия коронавируса. По этой статье граждан штрафовали, например, за нарушение режима самоизоляции.

В 2020-м году нарушителей было значительно больше, чем в 2021. Так, например, в прошлом году в апреле суды поступило 1192 дела, а в этом — 476. В мае — 700 против 172. За половину июня — 188 и 77, соответственно.

Для граждан штраф составит от 1 до 30 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что женщина, сбежавшая из Боткинской больницы с подозрением на COVID-19, подала жалобу в ЕСПЧ. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, пандемия, режим чс, статистика, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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