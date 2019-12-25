Женщина, сбежавшая из Боткинской больницы с подозрением на COVID-19, подала жалобу в ЕСПЧ

В прошлом году петербургский Роспотребнадзор подал несколько исков в отношении женщины за нарушение постановления ведомства.

Петербурженка, которую в феврале 2020-го года принудительно держали в Боткинской больнице из-за подозрения на коронавирус, подала жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом 9 апреля в своем Telegram-канале сообщил глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Подобная жалоба в ЕСПЧ из России стала первой.

Жалобу составляла адвокат Ирина Хрунова. В ней говорится о том, что российские власти нарушили статью 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод— право на свободу и личную неприкосновенность. Так как Верховный суд России ситуацию не разрешил, то Алла Ильина решила обратиться в ЕСПЧ.

Чиков отметил, что благодаря широкому общественному резонансу по ситуации с Аллой, власти отказались от массовой госпитализации в "ковидарии". Предпочтение отдали самоизоляции.

Напомним, в феврале 2020-го года женщина вернулась из Китая и почувствовала себя плохо. С подозрением на коронавирус ее госпитализировали в Боткинскую больницу. 11 февраля Алла Ильина сбежала из больницы. По словам Павла Чикова, она сделала это после того, как узнала, что здорова. В Роспотребнадзоре подали иск за нарушение их постановления о госпитализации. Женщине пришлось остаться в больнице до 21 февраля.

Фото: Piter.TV