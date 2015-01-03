В 2025 году в Петербурге планируют высадить 5,5 млн цветов

В этом сезоне городской ландшафт украсится такими цветами, как львиный зев, махровая бегония, космеи, гибридный колеус и морской алиссум.

В оранжерее Приморского парка Победы стартовала подготовка к предстоящему теплому сезону. В планах на 2025 год — посадить 5,5 миллиона цветов в парках, скверах и на бульварах города, сообщила пресс-служба правительства Петербурга.

Профессиональные садоводы активно занимаются разведением тысяч растений, которые летом будут радовать жителей и гостей Северной столицы своим великолепием.

В этом сезоне городской ландшафт украсится такими цветами, как львиный зев, махровая бегония, космеи, гибридный колеус и морской алиссум. Работники оранжереи также заботливо ухаживают за декоративными горшочными растениями, формируя из них яркие цветочные ансамбли для украшения парка.

Ранее мы сообщили о том, что здание школы фабрично-заводского ученичества Ленэнерго признано историческим.

Фото: Правительство Петербурга (архив)