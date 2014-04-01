В Петербурге с начала года из-за выезда на встречку погибли 35 человек

Всего произошло 128 ДТП при выезде на встречную полосу.

С начала 2022 года 35 человек погибли на дорогах Петербурга из-за выезда на встречную полосу. Об этом сообщила пресс-служба Управления ГИБДД.

Всего произошло 128 ДТП при выезде на встречку. В таких авариях травмы разной степени тяжести получили 214 человек, в том числе 20 детей.

Инспекторы напоминают, что при совершении обгона полоса должна быть свободна и просматриваться на достаточном расстоянии. В процессе движения автомобилист не должн создавать помех и опасности другим.

За выезд на встречную полосу можно лишиться прав на полгода или получить штраф 5000 рублей.

Ранее на Piter.tv: Переехавшего пожилую женщину в Петербурге водителя приговорили к 13 годам колонии.

Фото: Piter.tv