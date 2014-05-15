В строительстве ВСМ задействованы 18 тыс. человек

В настоящее время активные работы ведутся на тестовом отрезке от Зеленограда до Твери.

В строительстве высокоскоростной магистрали Москва — Петербург задействованы 18 тыс. человек. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 11 февраля.

В настоящее время активные работы ведутся на тестовом отрезке от Зеленограда до Твери, который станет экспериментальной площадкой для обкатки первого поезда.

На участке от Твери до Петербурга развернуты подготовительные работы. В создании магистрали задействованы около 18 тыс. строителей, более 8 тыс. единиц строительной техники. Виталий Савельев, заместитель председателя правительства России

Трасса длиной 700 километров соединит шесть регионов. К 2030 году пассажиропоток между столицами может достичь 23 млн человек в год.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург начал активное строительство участка ВСМ до Москвы.

Фото: пресс-служба РЖД