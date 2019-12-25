У "Гостиного двора" во время антивоенной акции задержали 380 человек

Всего в этот день собрались 1400 человек.

Накануне, 24 февраля, в период с 16:30 до 23:00 у станции метро "Гостиный двор" с целью обсуждения вопроса о ситуации в ДНР и ЛНР собрались 1400 человек. Об этом стало известно Piter.tv от источника в правоохранительных органах.

В территориальные органы МВД были доставлены 380 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Осуществляется привлечение доставленных к административной ответственности по статье ч. 2 ст. 20.2. КоАП РФ (Нарушение установленного порядка проведения митинга) и по ст. 8.6.1 "Закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях в г. Санкт-Петербурге" (Неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан).

Для обеспечения охраны общественного порядка было задействовано 258 сотрудников полиции, а также 200 сотрудников ГУ ФСВНГ России.

24 февраля в Петербурге: антивоенная акция и реакция горожан на обострение конфликта в Украине.

Фото: Piter.tv