В акции "Свеча памяти" участие приняли от 3 до 5 тысяч петербуржцев

Ночью 22 июня на Дворцовой площади прошла акция "Свеча памяти". Петербуржцы зажгли 50 тысяч свечей. Мероприятие было посвящено Дню памяти и скорби.
В первый год 10 тысяч свечей зажигали, в этом году уже 50 тысяч. Картинка, которую мы видели этой ночью, более масштабная, чем в прошлые годы,
– рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" начальник отдела гражданского и патриотического воспитания молодежи комитета по молодежной политике Ольга Крючкова
По словам Ольги Крючковой, в акции приняли участие от трех до пяти тысяч петербуржцев. Это были горожане, активисты движений "Волонтеры Победы" и "Бессмертный полк".
Видео: "Волонтерская Рота" Санкт-Петербургского штаба
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