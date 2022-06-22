В акции "Свеча памяти" участие приняли от 3 до 5 тысяч петербуржцев

Ночью 22 июня на Дворцовой площади прошла акция "Свеча памяти". Петербуржцы зажгли 50 тысяч свечей. Мероприятие было посвящено Дню памяти и скорби.

В первый год 10 тысяч свечей зажигали, в этом году уже 50 тысяч. Картинка, которую мы видели этой ночью, более масштабная, чем в прошлые годы,

– рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" начальник отдела гражданского и патриотического воспитания молодежи комитета по молодежной политике Ольга Крючкова