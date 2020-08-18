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На Дворцовой площади прошла акция в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

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Ночью 22 июня на Дворцовой площади волонтёры выложили композицию из 50 тысяч свечей.

В память о погибших в годы Великой Отечественной Войны активисты "Волонтерской Роты" Санкт-Петербургского штаба приняли участие в акции "Свеча Памяти". 

Ночью 22 июня на Дворцовой площади волонтёры выложили композицию из 50 тысяч свечей. Композиция состояла из символов города — монумент "Мать-Родина", Петропавловская крепость и Нарвские триумфальные ворота.

В городе-герое Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге молодежь зажгла свечи в память о миллионах погибших солдат Красной Армии, которые героически сражались за нашу с вами свободу и мирное небо над головой. 

Александр Амелин, руководитель центрального штаба Молодой Гвардии

Общественный транспорт Петербурга 22 июня остановится для минуты молчания.

Видео: "Волонтерская Рота" Санкт-Петербургского штаба

Теги: дворцовая площадь, день памяти и скорби
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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