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Трансляцию праздника "Алые паруса – 2024" посмотрели 37 миллионов зрителей
Сегодня, 14:00
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Трансляцию праздника "Алые паруса – 2024" посмотрели 37 миллионов зрителей

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Трансляцию праздника "Алые паруса – 2024" посмотрели 37 миллионов зрителей. Об этом в своём Telegram-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Михаил Пиотровский. 

Аудитория прямого эфира Пятого канала составила 25,5 миллиона человек, онлайн-трансляции в интернете – 11,3 миллиона. В социальной сети ВКонтакте выпускной "Алые паруса – 2024" посмотрело 7,7 миллиона человек. В Одноклассниках количество зрителей составило 3,3 миллиона.

Еще 204,7 тысячи смотрели шоу на официальном сайте Пятого канала.

В это же время, из центра Петербурга вывезли 10 тонн мусора после "Алых парусов".

Фото: Piter.tv

Теги: алые паруса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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