"Алые паруса-2026" посетят около 65 тыс. человек

Праздник посетят выпускники из других регионов России, включая более 450 выпускников из Мариуполя, которые подтвердили свое участие.

Петербург готовится к проведению праздника выпускников "Алые паруса", который состоится на Дворцовой площади 27 июня. По информации городского Комитета по образованию, в этом году мероприятие посетят около 65 тысяч человек.

В празднике примут участие более 31,7 тысячи выпускников школ Петербурга и их сопровождающих. Также ожидается участие студентов учреждений среднего профессионального образования и их сопровождающих — всего около 22 тысяч человек. Кроме того, на праздник прибудут школьники из Ленинградской области — более 6 тыс. человек.

На мероприятие также приглашены призеры и победители чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы", что составит еще 280 участников. Праздник посетят выпускники из других регионов России, включая более 450 выпускников из Мариуполя, которые подтвердили свое участие.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге усилят меры безопасности на "Алых парусах".

Фото: Piter.TV