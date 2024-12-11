Стало известно, сколько браков заключили в Ленобласти в 2024 году

Наиболее востребованной датой стало 9 августа, когда 153 пары решили соединить свои судьбы.

В 2025 году Выборг останется популярным местом для проведения свадебных торжеств, позволяя молодожёнам ощутить атмосферу прошлых эпох в стенах Выборгского замка или насладиться живописными видами парка и усадьбы Монрепо.

Новый сезон выездных регистраций бракосочетаний откроется 25 мая 2025 года. Эта традиция зародилась в Год семьи, когда 59 пар из различных регионов страны выбрали Выборг для своего важного события.

В течение Года семьи в Ленинградской области было заключено 7871 брак, причём наиболее востребованной датой стало 9 августа, когда 153 пары решили соединить свои судьбы.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 12 млн заявлений подали жители Ленобласти через Госуслуги в 2024 году.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)