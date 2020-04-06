Перед судом предстанет мужчина, который сбросил с балкона дома на Художников две гранаты

А еще злоумышленник выстрелил из ракетницы в сторону соседки, находящейся на соседнем балконе.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины. Ему вменяют п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам), рассказали 6 мая в надзорном ведомстве.

Ночью 4 марта обвиняемый, находясь на балконе квартиры в доме 33 по проспекту Художников, скинул две пиротехнических гранаты в сторону припаркованных во дворе автомобилей. После этого злоумышленник выстрелил из ракетницы в сторону соседки, находящейся на соседнем балконе.

Свидетели охарактеризовали мужчину как конфликтную личность. В основном ссоры происходили из-за мест на стоянке.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV