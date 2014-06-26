В Буграх открылся памп-трек для велосипедистов и скейтеров

Место уже облюбовала молодежь.

В поселке Бугры Всеволожского района завершилось благоустройство скейт-парка. Он находится на Парковой улице, 22. Открытие прошло 8 июля.

В физкультурном пространстве сделали памп-трек для велосипедистов, скейтеров, роллеров и самокатчиков, поставили тренажеры, тройное баскетбольное кольцо.

Работы прошли в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Отмечается, что всего в Ленобласти идет благоустройство 77 общественных пространств.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Буграх построят новый детский сад на 270 мест.

Видео: ВКонтакте / Администрация МО "Бугровское сельское поселение"