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В Буграх открылся памп-трек для велосипедистов и скейтеров

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Место уже облюбовала молодежь.

В поселке Бугры Всеволожского района завершилось благоустройство скейт-парка. Он находится на Парковой улице, 22. Открытие прошло 8 июля.

В физкультурном пространстве сделали памп-трек для велосипедистов, скейтеров, роллеров и самокатчиков, поставили тренажеры, тройное баскетбольное кольцо.

Работы прошли в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Отмечается, что всего в Ленобласти идет благоустройство 77 общественных пространств. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Буграх построят новый детский сад на 270 мест. 

Видео: ВКонтакте / Администрация МО "Бугровское сельское поселение"

Теги: благоустройство, скейт-парк
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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