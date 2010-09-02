Юные скалолазы из Петербурга заняли весь пьедестал почёта на первенстве РФ в Тюмени

Команда подтвердила своё лидерство, став первой в общекомандном зачёте как в "лазании на трудность", так и в соревнованиях по "боулдерингу".

В Тюмени прошло первенство России по скалолазанию среди юных спортсменов в возрасте от 10 до 13 лет.

Победителями соревнований среди девочек в номинации "лазание на трудность" стали представительницы Санкт-Петербурга: первое место заняла Александра Мокруша, второе досталось Станиславе Зыряновой, а третье — Алисе Вороновой.

Помимо успеха в "лазании на трудность", Александра Мокруша показала высокий результат и в другой дисциплине — "боулдеринге", завоевав серебро. Эту информацию предоставила пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Сборная команда Петербурга подтвердила своё лидерство, став первой в общекомандном зачёте как в "лазании на трудность", так и в соревнованиях по "боулдерингу".

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка завоевала серебро на суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду.

Фото: Комитет по физической культуре и спорту Петербурга (Федерация скалолазания России)



