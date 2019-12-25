Петербурженка завоевала серебро на суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду

Другая участница из Северной столицы, Надежда Трифонова, выступавшая в паре с Ульяной Клюевой, набрала восьмой итоговый результат в соревнованиях по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина.

Жительница Петербурга завоевала второе место на финальном этапе Кубка мира по прыжкам в воду, который проходил в китайской столице. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора Петербурга Борис Пиотровский.

Представлять Россию на соревнованиях отправились выпускницы спортивной школы "Невская волна" — Анна Конаныхина и Надежда Трифонова.

Анна совместно с московской спортсменкой Александрой Кедриной заняла вторую строчку в дисциплине синхронных прыжков с вышки, уступив первенство только команде из Китая. Другая участница из Северной столицы, Надежда Трифонова, выступавшая в паре с Ульяной Клюевой, набрала восьмой итоговый результат в соревнованиях по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские спортсмены стали чемпионами Европы по самбо. Рустам Талдиев одержал четыре яркие победы, он забрал "золото" в категории 71 килограмм. А Михаил Мохнаткин теперь двукратный чемпион по боевому самбо в категории свыше 98 килограммов, он выиграл состязания с явным преимуществом.

Фото: Telegram / Пиотровский Online