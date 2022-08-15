В Ленобласти состоятся всероссийские скачки

Бороться за победу будут участники трех возрастных категорий: мужчины и женщины, юноши и девушки 14-18 лет, мальчики и девочки 12-14 лет.

С 6 по 9 июля во Всеволожском районе состоятся всероссийские соревнования "Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру". В соревновании примут участие 150 сильнейших всадников, призовой фонд – 3 млн рублей. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

Турнир пройдет на манеже конноспортивного клуба "Дерби". Ленинградскую область представят ведущие спортсмены региона – Татьяна Бурлачко, Василиса Ерастова, Глеб Вощакин, Михаил Эшмаков и Мария Лопота. В молодежный состав войдут Александра Пеньковская, Екатерина Корсакова и Ева Горносталева.

Бороться за победу будут участники трех возрастных категорий: мужчины и женщины, юноши и девушки 14-18 лет, мальчики и девочки 12-14 лет.

Ранее на Piter.tv: Индекс промышленного производства Ленобласти вырос до 102,4% с января.

Фото: администрация Ленобласти