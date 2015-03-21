На соревнованиях по конному спорту в Ленобласти опробуют введение covid-free зон

На Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру пустят только гостей с QR-кодом сертификата о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом.

С 1 по 4 июля в деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области пройдут международные соревнования по конному спорту "Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру", на которые будут допускать только тех зрителей и гостей, кто сможет предъявить подтверждающий вакцинацию от коронавируса QR-код, действительный отрицательный ПЦР-тест или справку об антителах. Таким образом, эти соревнования станут своего рода полигоном для испытания covid-free зоны, подобные которой вводят, например, в Москве.

На фоне ухудшающейся ситуации с распространением коронавируса власти Ленобласти, очевидно, присматриваются к столичному опыту, и соревнования в Энколово позволят опробовать введение "зон для привитых" на практике. QR-код станет пропуском на мероприятие, на медицинском посту сотрудники будут проверять состояние и документы гостей и зрителей. Не исключено, что в ближайшее время эта практика в Ленобласти получит еще более широкое распространение.

Между тем, в Москве власти планируют распространить систему QR-кодов на другие отрасли.

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