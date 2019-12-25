Петербуржцы победили на чемпионате России по конкуру

Соревнования длились 4 дня.

В Подмосковье завершился чемпионат России по конкуру. Команда из Санкт-Петербурга взяла золото. Информация об этом появилась 14 августа в группе Федерации конного спорта в городе.

Москвичка Наталия Симония завоевала золотую медаль чемпионата России по конкуру. Мария Симаходская вместе с конем по кличке Фардон завоевала "серебро" в абсолютном первенстве лично-командного чемпионата. Кроме того, на Айзеке Симаходская выиграла Кубок регионов. Александр Белехов и его конь Бивальди добились Гран-При.

На протяжении всех 4 дней наши спортсмены упорно показывали достойные результаты: сначала Александр Белехов и Бивальди — с "бронзой" на маршруте с высотой препятствий 145 сантиметров, затем команды Петербурга взяли два "золота" в командных зачетах обоих соревнований и завершили турниры впечатляющими победами. отметили в Федерации.

Фото: Telegram / Федерация конного спорта Петербурга