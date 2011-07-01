Новый сезон конного спорта стартовал в Петербурге и Ленобласти

Следующие соревнования пройдут в уик-энд на 9 мая.

Новый сезон конного спорта стартовал в Петербурге. Первые соревнования прошли накануне в деревне Хирвости во Всеволожском районе Ленобласти, рассказала пресс-служба Федерации конного спорта города.

Всего за два дня соревнований в них приняли участие 119 всадников, самому младшему из которых было 7 лет. Организаторы разыграли 30 комплектов наград в разных возрастных и профессиональных категориях.

Следующие соревнования пройдут в уик-энд на 9 мая.

Накануне молодой гонщик из Петербурга рассказал, как пришел к победам в Российской серии кольцевых гонок.

Фото: Piter.tv